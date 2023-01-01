ديوان الوقف الشيعي يقيم المؤتمر العلمي السنوي الثاني للعلوم الانسانية والمسألة الدينية

2023/01/01 | 21:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت دائرة البحوث والدراسات في الوقف

الشيعي ومؤسسة النخب الاكاديمية

المؤتمر العلمي السنوي الثاني تحت شعار

” بناء الانسان السبيل الأمثل لبناء

المجتمعات ” على قاعة الديوان في باب

المعظم بحضور مدير دائر

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