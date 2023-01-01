إحصائية رسمية: 45 حريقاً في ليلة رأس السنة بالعراق

2023/01/01 | 21:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الاحد، أعداد الحرائق خلال الاحتفال في

ليلة رأس السنة في عموم البلاد.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني جودت عبد

الرحمن لوكالة الأنباء العراقية إن

"بغداد والمحافظات شهدت

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