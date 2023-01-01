اعتقال 16 شخصا شاركوا في حادثة التحرش الجماعي بفتاة السليمانية

2023/01/01 | 21:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة العراقية 16 شابا على خلفية الهجوم على فتاة والتحرش بها في منطقة هوانة بضاحية السليمانية في إقليم كردستان العراق.

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