البصرة تعلن معالجة إضاءة ملعب الميناء

2023/01/01 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت محافظة البصرة، اليوم الاحد، الانتهاء من تأهيل الطرق المؤدية الى الملاعب استعدادا لخليجي 25، فيما أشارت إلى معالجة إضاءة ملعب الميناء.

وقال معاون المحافظ للشؤون الإدارية معين الحسن في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك أعمال كبيرة تنفذ على عدة مستويات في البصرة، فعلى مستوى الطرقات والبلدية انهينا من اعمال الصيانة، وبدئنا بأعمال تزيين الطرقات ووضع البوسترات التي تتناسب مع رونق البصرة"، مبينا انه "تم تهيئة بعض الساحات ووضع شاشات لنقل المباراة خلال ايام البطولة".

وأكد أنه "تم الانتهاء من تأهيل الطرق المؤدية الى المدينة الرياضية وملعب الميناء"، لافتا الى أن "ما تبقى هو الطريق الاستراتيجي الرابط بين مطار البصرة والمدينة الرياضية والذي سيدخل العمل بعد أربعة أيام".

وذكر أنه "تم معالجة الإنارة في ملعب الميناء، وجميع ملاعب المحافظة جاهزة لاستقبال البطولة ولا توجد اي معوقات"، لافتا الى "توفير خدمة الانترنت الى ملعب المدينة الرياضية والتي ستغطي الجمهور وحتى أجهزة الفار مع شاشات العرض والإنارة".

وبين أنه "تم تهيئة جميع الأمور اللوجستية لتنظيم البطولة من قبل الاتحاد الخليجي"، موضحا انه "لا توجد اي قطوعات أمنية او حواجز او سيطرات، وحركة السير ستكون بانسيابية".

وأكد أن "الوضع الأمني جيد جدا ولا يوجد أي شيء يدعو للقلق، خاصة وان الوفود الخليجية بدأت تتوافد للمحافظة قبل 10 أيام من البطولة"، موضحا أن "افتتاحية كأس خليجي 25 ستكون مميزة عن باقي بطولات كأس الخليج وستضاهي افتتاحيات كأس العالم".

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