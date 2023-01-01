نداء إلى السوداني و6 مسؤولين.. ضغط

2023/01/01 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

خاطب أحد شيوخ عشائر قضاء حديثة غربي محافظة الانبار، اليوم الأحد، 7 مسؤولين ابتداء من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وانتهاء بمدير مرور حديثة، بشأن الاستماع إلى مطالب ذوي الدخل المحدود من الشباب والكاسبين، بعد استمرار "سلب" دراجاتهم النارية من قبل مديرية شرطة المحافظة.

وعنون الشيخ عبد الله الجغيفي مخاطبته التي وردت لـ(بغداد اليوم)، إلى كل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير الداخلية، محافظ الانبار، قائد شرطة الانبار، مدير مرور الانبار، قائممقام حديثة، مدير مرور حديثة.

وقال الجغيفي إنه "منذ اسبوع وموضوع الدراجات النارية والستوتات مطروح امامكم دون حل يُذكر واصحاب الدراجات هم (من الكسبة والفقراء) وهم ابناء هذا البلد وابناء محافظة الانبار وابناء قضاء حديثة على وجه الخصوص".

وأضاف: "بدوري أرى ما لم تروه واعلم ما لا تعلموه عن احوال هذه الناس المعيشية التي يندى لها الجبين، وتبنيت موضوعهم وحاولت ايصال صوتهم لكم بكل الطرق ولكن موقفكم ضعيف ويكاد يكون معدوم بالانتباه لهم ونتائجه ستكون عكسية بوجود فجوة بين المواطن ورجل الامن ورجل المرور".

وتابع: "لذا هم ينوون الخروج بوقفة احتجاج رسمية ضمن القانون والدستور لذا امنحوهم احد حقوقهم (اما حل امرهم بما ترونه مناسب) او (اسمحوا لهم بالوقفة الاحتجاجية) ليكون امرهم واضح للرأي العام".

وأكد: "انا عن نفسي استطيع ايقافهم حتى نهاية هذا الاسبوع وبعدها لا دخل لي بما سيقومون به من تجمهر للمطالبة بحل لامرهم".

وتحدث عدد من اصحاب الدراجات في قضاء حديثة غربي الانبار، عن مصادرة عناصر الشرطة الدراجات من داخل المنازل "خلسة"، ولم يقتصر الامر على مصادرتها من الشارع.

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