2023/01/01 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Rz8MNRNyI8o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضربات وهزات سياسية طالت العراق و العالم | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضربات وهزات سياسية طالت العراق و العالم | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).