الكردستاني يتحدث عن اتفاق نيابي على تشريع قانون النفط والغاز

2023/01/01 | 22:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانون سيحل إحدى أهم المشاكل العالقة بين بغداد واربيل .

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