2023/01/01 | 22:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VF0kO_Wr2bw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معاون محافظ البصرة: نسخة خليجي 25 ستكون مميزة عن كل النسخ السابقة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معاون محافظ البصرة: نسخة خليجي 25 ستكون مميزة عن كل النسخ السابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).