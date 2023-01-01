2023/01/01 | 22:26 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تردد خلال العام المنصرم عدد من الشائعات التي طالت فناني الوطن العربي ونجومه، ومن أبرزها وفاة الفنان المصري عادل إمام والمطرب العراقي كاظم الساهر، فضلا عن شائعات انفصال بعض الثنائيات في الوسط الفني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الزعيم والقيصر وإصابة رامز جلال بالعمى.. نجوم وفنانون طالتهم الشائعات في 2022) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الزعيم والقيصر وإصابة رامز جلال بالعمى.. نجوم وفنانون طالتهم الشائعات في 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).