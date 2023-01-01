2023/01/01 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، باعتقال 11 شخصاً بينهم "رئيس عصابة" بتهمة المخدرات في كربلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في كربلاء.. اعتقال 11 شخصاً بينهم "رئيس عصابة" بتهمة المخدرات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في كربلاء.. اعتقال 11 شخصاً بينهم "رئيس عصابة" بتهمة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).