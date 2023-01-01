"مقطوعة الرأس".. العثور على جثة فتاة شرقي بغداد

2023/01/01 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بالعثور على جثة فتاة "مقطوعة الرأس" شرقي بغداد.

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