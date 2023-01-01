2023/01/01 | 22:37 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزيد مدينة فانكوفر من الحد الأدنى للرسوم المفروضة على الأكياس الورقية.تعد زيادة الرسوم جزءًا من سلسلة من اللوائح التي تهدف إلى تقليل العناصر ذات الاستخدام الفردي، حيث تعمل المدينة على تحقيق هدف صفر نفايات بحلول عام 2040.وفقًا لاستشارة المدينة، فإن الحد الأدنى للرسوم المفروضة “يتوافق مع الرسوم في بريتش كولومبيا الأخرى”.يبلغ الحد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدينة فانكوفر ترفع من رسوم استخدام الأكياس الورقية في العام الجديد شبكة القيقب الدولية.

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