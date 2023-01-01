هواتف آيفون 15 بمزايا وأسعار تنافسية خلال 2023

2023/01/01 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

مع دخول العام الميلادي الجديد 2023، يترقب عشاق التكنولوجيا والهواتف الذكية، ما ستقدمه شركة أبل في هواتف آيفون 15 المنتظر طرحها.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية "aitnews"، ظهرت العديد من التقارير والتسريبات حول ما تخطط له شركة آبل في هواتف آيفون 15 التي ستطلقها خلال عام 2023 بعد أسابيع قليلة فقط من إطلاقها سلسلة هواتف (iPhone 14) العام الماضي، وجميعها تشير إلى مزايا عصرية تنافسية تواكب المتغيرات التكنولوجية المتسارعة اليوم.

تتعلق أكثر التسريبات رواجًا في هواتف آيفون 15 حتى الآن باستبدال آبل منفذ الشحن (Lightning) بمنفذ USB-C، نظرًا لقرار الاتحاد الأوروبي بإلزام الشركات جميعها بالتبديل إلى منفذ USB-C في شواحن الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والكاميرات بحلول عام 2024.

وتعتبر خطوة استبدال منفذ الشحن (Lightning) بمنفذ USB-C في هواتف آيفون واحدة من أكثر الأشياء التي ينتظرها مستخدمو آيفون؛ حيث يوفر منفذ (USB-C) تكاملًا أوسع مع الأجهزة، كما يوفر سرعة أكبر في نقل البيانات.

وقد سبق وقامت آبل بالفعل بتعديل طرز آيفون على المستوى الإقليمي، كما فعلت مع هواتف (iPhone 14) حيث يحتوي الإصدار الأمريكي على شريحة eSIM، بينما تحتوي الإصدارات الأخرى على شريحة SIM المزدوجة.

قدمت آبل في هاتفي آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس ميزة جديدة تُسمى (Dynamic Island) وهي الميزة التي أتاحت لأبل تغيير تصميم الهاتفين قليلًا، حيث استغنت عن النتوء (Notch) الموجود في الواجهة الأمامية واستبدلته بثقب مستطيل، وضعت فيه الكاميرا الأمامية والمستشعرات الخاصة ببصمة الوجه.

وتقوم الميزة الجديدة (الجزيرة الديناميكية) Dynamic island) بتنسيق الزاوية العلوية بالهاتفين على شكل حبة تغير حجمها وشكلها لاستيعاب أنواع مختلفة من التنبيهات والإشعارات والتفاعلات، مثل: الموسيقى قيد التشغيل، والمؤقت، والاتجاهات من الخرائط، وغيرها.

وتشير التسريبات حاليًا إلى أن جميع طرز سلسلة آيفون 15 ستحتوي على هذه الميزة.

فيما قال المحلل (مينج تشي-كو) في تغريدة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن أبل ستستبدل أزرار الصوت والطاقة في طرز آيفون 15 برو بأخرى تعمل باللمس بدلًا من الأزرار الفعلية الحالية.

ويمكن للأزرار التي ستعمل باللمس تحسين مقاومة الماء وتقليل تآكل الجهاز عن طريق الحد من الأجزاء المتحركة، ويتوقع تشي-كو أن ذلك التغيير في تصميم الهاتف سيزيد من الطلب على هواتف آيفون 15.

أشار تقرير من (yeux1122) إلى أن شركة آبل تفكر في خفض سعر بعض طرز آيفون 15، مقارنة بأسعار (iPhone 14)، في حين يبدو قيام آبل بهذه الخطوة أمرًا صعبًا، إلا أن هناك سببًا يدعنا نعتقد أن التقرير قد يكون دقيقًا وهو انخفاض مبيعات الطرز الأساسية من هواتف (iPhone 14) بشكل لم تتوقعه آبل

حيث أشارت التقارير باستمرار إلى طلب أعلى من المتوقع على هاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، مع انخفاض الطلب على هاتفي iPhone 14، لأن المراجعين حذروا المستخدمين من شراء طراز (iPhone 14)، لأنه لا يقدم أي شيء جديد عن طراز iPhone 13 الأقدم الذي يمكن شراؤه مباشرة من آبل مع توفير 200 دولار على الأقل.

ووفقًا لتقرير (yeux1122) على مدونة Naver الكورية، فإن المبيعات المتدنية لطراز iPhone 14 Plus ستدفع آبل إلى استراتيجية تسعير جديدة مع هواتف (iPhone 15) لزيادة مبيعاتها وسط الركود الاقتصادي المتوقع هذا العام.

تحرير: شمس

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