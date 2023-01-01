خمسة مواقف متضاربة للعيداني بشأن كاظم الساهر وخليجي 25

2023/01/01 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

يستمر محافظ البصرة بإثارة اللغط بشأن حضور الفنان كاظم الساهر لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25، فخلال 48 ساعة اصدر محافظ البصرة 5 مواقف متغيرة تسببت بالتلاعب بمشاعر العراقيين ولاسيما جماهير القيصر.

ابتدأ الامر من تسريبات اقترنت بصورة لمحافظ البصرة أسعد العيداني مع الشاعر كريم العراقي المقرب من الفنان كاظم الساهر، حيث قيل ان العيداني انهى اجتماعا مع كريم العراقي الذي اكد له ان الساهر طلب منه كتابة قصيدة على خليجي 25 والبصرة ليقوم بتلحينها وغنائها في حفل الافتتاح.

بعد ذلك نشر العيداني قصة "ستوري" على حسابه في فيسبوك جاء فيها: "قد يكون بين اهله خلال اقل من 150 دقيقة"، في رسالة قرأها الجميع بأنها تتعلق بكاظم الساهر.

واليوم الاحد، صرح محافظ البصرة العيداني بشكل صريح على قناة العراقية بأن "كاظم الساهر ورحمة رياض سيفتتحان حفل بطولة خليجي 25"، وتبع هذا الامر بتغريدة على حسابه بتويتر أكد من خلالها ان كاظم الساهر ورحمة رياض سيفتتحان حفل بطولة الخليجي.

إلا أن العيداني قام بحذف التغريدة من حسابه على تويتر بعد اقل من ساعة، الامر الذي ادى إلى لغط كبير في الاوساط الشعبية، بشأن حقيقة حضور الساهر من عدمه، ليتبعها العيداني بتصريح فيديوي قال فيه إن حضور رحمة رياض مؤكد، ولكن حضور كاظم الساهر غير محسوم بشكل رسمي حتى الان".

وأدت هذه المواقف المتضاربة من العيداني الى حيرة كبيرة في الاوساط الشعبية والاعلامية المهتمة بهذا الحدث "الكبير" فيما تطرح تساؤلات عن سبب اصدار العيداني لهذه المواقف المتضاربة، وسبب الاعلان وتأكيد حضور الساهر لمرتين متتاليتين إذا كان الفنان لم يحسم امره بالفعل حتى الآن.

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