2023/01/01 | 23:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، الاحد 01/01/2023، أن الفنان كاظم الساهر...

ظهرت المقالة كاظم الساهر ورحمة رياض سيفتتحان بطولة خليجي 25 بالبصرة أولاً على المسلة.

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