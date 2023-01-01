2023/01/01 | 23:05 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاملات عراقيات يطلبن الحماية من التحرش الجنسي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: pDUZajJn8wI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاملات عراقيات يطلبن الحماية من التحرش الجنسي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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