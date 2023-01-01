2023/01/01 | 23:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J6Gi3AlwSuU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسعد العيداني يتراجع عن تصريحاته وتغريداته: حضور كاظم الساهر الى البصرة غير مؤكد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسعد العيداني يتراجع عن تصريحاته وتغريداته: حضور كاظم الساهر الى البصرة غير مؤكد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).