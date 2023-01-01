2023/01/01 | 23:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1QyE0bw1Z_4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل .. تحضيرات المدينة والأهالي لاستقبال رأس السنة الجديدة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل .. تحضيرات المدينة والأهالي لاستقبال رأس السنة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).