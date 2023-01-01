2023/01/01 | 23:21 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تقارير إسرائيلية.. حزب الله اللبناني يوضح بشأن صحة أمينه العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/01 | 23:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تقارير إسرائيلية.. حزب الله اللبناني يوضح بشأن صحة أمينه العام) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تقارير إسرائيلية.. حزب الله اللبناني يوضح بشأن صحة أمينه العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).