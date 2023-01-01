كشفت مكان تواجدها.. أول تعليق من ساجدة عبيد على أنباء اعتقالها

2023/01/01 | 23:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إبرث نيوز / فندت المطربة ساجدة عبيد، اليوم الأحد، أنباء اعتقالها بتهمة تمجيد النظام السابق، مشيرة إلى أنها تقطن حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

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أول تعليق من ساجدة عبيد على أنباء اعتقالها أولاً على ايرث نيوز.

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