سلفه لم يسلمه الوشاح.. لولا دا سيلفا يتعهد

2023/01/01 | 23:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس البرازيلي الجديد، لويس ايناسيو، لولا دا سيلفا "إعادة بناء البلاد مع الشعب البرازيلي"، وذلك في خطاب شديد اللهجة القاه الأحد امام الكونغرس بعد تنصيبه، مشيرا الى سجل "كارثي" لسلفه جايير بولسونارو.

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