2023/01/01 | 23:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aZGMhnHX8Yo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حمزة الحردان: تـ،ـهريب الدولار من العراق قد يدفعنا نحو العقوبات الدولية | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حمزة الحردان: تـ،ـهريب الدولار من العراق قد يدفعنا نحو العقوبات الدولية | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).