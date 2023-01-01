وسط التصفيق والهتاف.. شاهد لحظة أداء لولا دا سيلفا اليمين رئيسًا للبرازيل

2023/01/01 | 23:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الأحد تنصيب لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة، بعدما أدى اليمين الدستورية امام الكونغرس في العاصمة برازيليا.

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