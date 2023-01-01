للسنة الرابعة.. الانبار تحذر من استمرار استنزاف خزين الثرثار

2023/01/01 | 23:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر مدير دائرة موارد قضاء الفلوجة وشرق الانبار رائد مظهر المحمدي، الاحد، من الاستمرار بمعالجة النقص الحاصل في الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات ، عبر استخدام خزين بحيرة الثرثار.

وقال المحمدي في حديث صحفي اطلعت عيه “تقدم” ، إن “وزارة الموارد المائية نفذت خطة لمعالجة النقص في مناسيب نهري دجلة والفرات، من خلال نصب عدد من المضخات العائمة في بحيرة الثرثار، لسحب ما يعادل 150 مترا مكعبا في الثانية من المياه لتغذية نهري دجلة والفرات”.

وأضاف، أن “نصب المضخات جاء على خلفية انخفاض المخزون المائي بشكل كبير في نهري دجلة والفرات ما دعا وزارة الموارد المائية الى استخدام الخزين الميت في بحيرة الثرثار”.

ولفت الى أن “استخدام الخزين المائي الميت في بحيرة الثرثار ياتي للسنة الرابعة على التوالي وهو مؤشر خطير في حال عدم هطول الامطار وزيادة تركيا وسوريا الواردات المائية للعراق”.

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