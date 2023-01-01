الفتح: 3 مشاريع مهمة تنتظر الحكومة في العام الجديد

2023/01/01 | 23:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حدد تحالف الفتح، الاحد، ابرز المهام التي تواجهها الحكومة للعام الجديد خلال عام 2023 الحالي، مبينا ان إقرار الموازنة يتقدم تلك المهام لكون إقرار القانون مرتبط بتنفيذ المنهاج الحكومي.

وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي في حديث صحفي اطلعت عيه “تقدم” إن “اول تحدي امام الحكومة للعام الجديد إقرار الموازنة لكون اقراره سيعجل في تنفيذ برنامج ومنهاج الحكومة خاصة في المجال الخدمي والاقتصادي، فضلا عن السيطرة على سعر الصرف ومواجهة تحدي الولايات المتحدة الامريكية من خلال عرقلتها تزويد العراق بالعملة الصعبة التي توجد في البنك الفدرالي كأمانات وحصولنا على الدور ليس بمنة احد”.

وأضاف ان “من ابرز ما ستواجهه الحكومة هو اجراء التعداد العام للسكان لما له انعكاسات عديدة في مجال التخطيط وانهاء المشكلة المستدامة سنويا بين الإقليم والمركز بشأن حصة الإقليم بالموازنة وبالتالي يمكن إقرار بعض القوانين الحاكمة مثل قانون النفط والغاز”.

وتابع البلداوي، “اما التحدي الاخر هو اجراء انتخابات مجالس المحافظات يليه مكافحة الفساد وايقافه إداريا وماليا” .

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