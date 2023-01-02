2023/01/02 | 00:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “ماركا” ،اليوم الاحد، عن رفض صانع ألعاب نادي ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش عرضا من النصر السعودي لمزاملة أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو المنتقل إلى “العالمي” مؤخرا.وأكدت الصحيفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مودريتش يرفض عرضاً مجاوراً لـ”رونالدو” في السعودية المركز الخبري الوطني.

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