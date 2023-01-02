2023/01/02 | 00:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت الفنانة العراقية سجودة مناع عودة التميمي الملقبة بـ”ساجدة عبيد”، اليوم الأحد، حقيقة أمر إلقاء القبض الصادر بحقها.وكتبت عبيد، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تمرفقة وثيقة أمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ساجدة عبيد تُنهي الجدل بأمر اعتقالها وتكشف عن مكان تواجدها المركز الخبري الوطني.

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