الاتحاد العراقي يحسم جدل حضور

2023/01/02 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، الجدل حول حضور الفنان القيصر كاظم الساهر لافتتاح بطولة كأس خليجي 25، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وقال الاتحاد عبر منشور في حسابه على فيسبوك تابعته (بغداد اليوم) إن "الفنان كاظم الساهر والفنانة رحمة رياض أحمد سيحييان حفل افتتاح بطولة الخليج النسخة الـ 25 التي تستضيفها البصرة للفترة من السادس ولغاية 19 من الشهر الحالي".

هذا وتضاربت الأنباء حول حضور الفنان القيصر كاظم الساهر لافتتاحية بطولة خليجي 25 في البصرة لاسيما بعد إعلان محافظ البصرة أسعد العيداني، أن الفنانين كاظم الساهر، ورحمة رياض سيفتتحان البطولة، قبل أن يتراجع ويقول إن "حضور الساهر غير مؤكد".

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