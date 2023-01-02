قيادي بالإطار: الكاظمي يتردد على السفارة الأمريكية لطلب الحماية

2023/01/02 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

تحدث القيادي في الإطار التنسيقي، جبار عودة المعموري، اليوم الأحد، عن تحرك رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لطلب الحماية من السفارة الامريكية في بغداد، على حد قوله.

وقال المعموري في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لا يزال يتردد على مبنى السفارة الامريكية في بغداد وطلب حمايتها، لا سيما وأن هناك الكثير من المخالفات المالية والإدارية المرصودة، والتي ستطاله في القريب العاجل وفق نتائج التحقيق الاولية بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالأمن القومي للبلاد".

وأضاف، أن "الكاظمي يتردد حاليا بين العراق ولبنان والإمارات، والأخيرة هي الاقرب حاليا للانتقال والعيش بها بعد تقاعده"، مؤكدا أن "مستقبله السياسي انتهى وبات ورقة محروقة في المشهد العام".

وأشار الى ان "2023 ستحمل مفاجآت من العيار الثقيل خاصة وأن التحقيقات حول مخالفات حكومة الكاظمي توصلت الى حقائق مهمة ستظهر للرأي العام قريبا جدا في إدانته بالكثير من القضايا المهمة".

وفي تشرين الأول الماضي، غادر الكاظمي القصر الحكومة، بعد مصادقة البرلمان على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وشغل الكاظمي منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي في 7 حزيران 2016، حتى توليه رئاسة الوزراء من 7 أيار، 2020 حتى 13 تشرين الأول 2022.

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