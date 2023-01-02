حصيلة‭ ‬دموية‭ ‬من‭ ‬الرمي‭ ‬العشوائي‭ ‬والحرائق في‭ ‬احتفالات‭ ‬العراقيين‭ ‬برأس‭ ‬السنة

2023/01/02 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة‭ ‬تعطل‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭ ‬تحضيراً‭ ‬لخليجي‭ ‬25‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال قرر‭ ‬محافظ‭ ‬البصرة‭ ‬أسعد‭ ‬العيداني،‭ ‬الأحد،‭ ‬تعطيل‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭ ‬ليوم‭ ‬الاثنين‭.‬ وذكر‭ ‬مكتب‭ ‬المحافظ‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس،‭ ‬أن‭ ‬“محافظ‭ ‬البصرة‭ ‬أسعد‭ ‬العيداني‭ ‬قرر‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الاثنين‭ ‬عطلة‭ ‬رسمية‭ ‬لاكمال‭ ‬التحضيرات‭ ‬لبطولة‭ ‬خليجي‭ ‬‮٢٥‬”‭.‬ فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬العراقية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬تسجيل‭ ‬150‭ […]

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