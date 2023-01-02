2023/01/02 | 00:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البصرة تعطل الدوام الرسمي تحضيراً لخليجي 25 بغداد – عبدالحسين غزال قرر محافظ البصرة أسعد العيداني، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين. وذكر مكتب المحافظ في بيان امس، أن “محافظ البصرة أسعد العيداني قرر أن يوم غد الاثنين عطلة رسمية لاكمال التحضيرات لبطولة خليجي ٢٥”. فيما اعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الأحد، تسجيل 150 […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة دموية من الرمي العشوائي والحرائق في احتفالات العراقيين برأس السنة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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