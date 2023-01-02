موسم كشف الاسرار

2023/01/02 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ في كل عام جديد تشرع دول عدة بإزاحة الستار عن وثائق تاريخية عمرها يتراوح بين خمسين وعشرين عاما بحسب قوانين السرية لكل دولة.ويكون الكشف عن الوثائق بشكل مدروس وتدريجي، فبعض الدول يتيح الوثيقة والمعلومات السرية للباحثين المرخصين من مراكز البحوث المعترف بها حصراً، وهناك تراخيص تمنح للأكاديميين، فضلاً عن […]

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