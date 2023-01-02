خامنئي يشيد بدور قاآني في ملء فراغ سليماني

2023/01/02 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ تستمر‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬ايران،‭ ‬وسط‭ ‬تصريحات‭ ‬من‭ ‬الناشطين‭ ‬بالاصرار‭ ‬على‭ ‬اقتلاع‭ ‬الديكتاتورية‭ ‬بحسب‭ ‬زعمهم‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬ ‭ ‬اعتبر‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬الأعلى‭ ‬علي‭ ‬خامنئي،‭ ‬لدى‭ ‬استقباله‭ ‬الاحد‭ ‬أسرة‭ ‬واعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬إحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬الجنرال‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الذي‭ ‬قتلته‭ ‬غارة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬،‭ ‬عمل‭ ‬سليماني‭ ‬المتميز‭ ‬والأساسي‭ ‬بانه‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ […]

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