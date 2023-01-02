2023/01/02 | 01:05 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب ماجد شنكالي يدعو الوزراء للعمل بــ "روح الفريق") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 97J6DTz0pKI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب ماجد شنكالي يدعو الوزراء للعمل بــ "روح الفريق") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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