قتلى بهجوم مسلح على سجن في المكسيك 

2023/01/02 | 02:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 14 شخصا على الأقل، بينهم 10 حراس، في هجوم مسلح استهدف سجنا في سيوداد خواريز على الحدود مع الولايات المتحدة، وفر خلاله ما لا يقل عن 24 سجينا، حسبما أفادت السلطات المحلية، الأحد.

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