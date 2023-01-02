2023/01/02 | 02:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يناير، 2023 بغداد/المسلة: على الرغم من أن العراقيين، حلوا في المرتبة الثالثة بعد الروس...

ظهرت المقالة تركيا تصعّب إجراءات الإقامة على العراقيين رغم استثمارهم العقاري الواسع فيها أولاً على المسلة.

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