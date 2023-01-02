2023/01/02 | 02:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الاحد 01/01/2023.رئيس مركز افق...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: قرار اخراج القوات الأميركية مجمد منذ 3 سنوات ولم يوقع من رئيس البرلمان أولاً على المسلة.

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