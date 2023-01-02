شاهد بالفيديو.. ما هي امنيات العراقيين مع اول ايام العام الجديد؟ | برنامج مواقف.. 07700833388 - 07510198188

2023/01/02 | 02:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7-ukVhjvtQ4

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