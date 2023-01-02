سان جيرمان يستهل 2023 بالخسارة

2023/01/02 | 03:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استهل فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، مبارياته في العام الجديد 2023 بخسارة قاسية 1-3 أمام مضيفه لانس،الأحد، في المرحلة السابعة عشر لبطولة الدوري الفرنسي.وتجمد رصيد سان جيرمان، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة الموسم الجاري عند 44 نقطة، لكنه بقي في صدارة المسابقة التي توج بها في الموسم الماضي.في […]

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