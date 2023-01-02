غارة جوية تعطل العمل في مطار دمشق الدولي وتقتل عسكريين اثنين

2023/01/02 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش السوري، الاثنين، إن غارة جوية "إسرائيلية" تسببت في "خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة"، وفق ما أفادت به وكالة الأنيائ الرسمية.

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