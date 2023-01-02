2023/01/02 | 08:46 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على 3 متهمين بتهريب المنتوجات النفطية في بغداد وصلاح الدين.

وذكر إعلام المديرية، أنه "بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال، القى منتسبوا سيطرة شرطة نفط ابو غريب القبض على متهم بتهريب المنتوجات النفطية وضبط عجلته نوع صهريج يحمل منتوج مخالف للضوابط".

واضاف أنه "في السياق نفسه اعتقلت قوة من مركز شرطة نفط صلاح الدين متهمين اثنين وضبط عجلاتهم المعدة للتهريب حيث أودع المتهمين بالتوقيف وحجز العجلات في ساحات حجز مراكز شرطة النفط تمهيداً لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة وعرض الدعاوى القضائية على قاضي التحقيق المختص وفق قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية رقم 41 لسنة 2008"، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

تحرير: أ.ق

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