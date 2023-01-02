"استبدلوا قائد الشرطة".. تظاهرات في ديالى تقطع 4 طرق حيوية-عاجل

2023/01/02 | 08:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ديالى

اعلنت تنسيقية الحراك الشعبي في ديالى، اليوم الاثنين، عن بدء قطع الطرق الرئيسية في المحافظة من قبل المتظاهرين، فيما اشارت لضرورة الاستجابة لمطالبها باستبدال قائد الشرطة.وقال عضو تنسيقية الحراك الشعبي، جعفر ابراهيم، لـ( بغداد اليوم)، إن "الحراك الشعبي في ديالى باشر بالتظاهر السلمي في مناطق عدة من المحافظة وقطع 4 من اهم الطرق الرئيسية ابرزها كركوك- بغداد وبعقوبة - خانقين وبعقوبة- كنعان".واضاف، أن "مطالب الحراك واضحة وهي اعطاء فرصة للكفاءات الامنية في ديالى لتولي المناصب المهمة ومنها قائد الشرطة كما هو معمول به في اغلب المحافظات العراقية"، لافتا الى ان "اكثر من 50 منصب امني ومدني مهم في المحافظة يتولاها اشخاص هم من خارج ديالى وكان الاخير ليس بها اي كفاءات".واشار ابراهيم الى ان "قطع الطرق رسالة احتجاجية وضغط في وقت واحد من اجل الاستجابة لمطاليبنا المشروعة".





والسبت الماضي قال رئيس الحراك الشعبي في ديالى، عمار التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن "الحراك سيقود تظاهرات سلمية في 15 منطقة بديالى، يوم الاثنين القادم يرافقها قطع طرق رئيسية في المحافظة"، مضيفا أن "هذه الخطوة هي رسالة ضغط من أجل تلبية مطالبنا المشروعة".

وأوضح أن "مطالبنا تبدأ باختيار ضابط من اهالي ديالى ليكون قائد للشرطة، مع تشكيل لجنة عليا في رئاسة الوزراء لدراسة قضية وجود 52 منصبا حكوميا تدار من قبل شخصيات ليسوا من اهالي المحافظة".

وبين التميمي أن" الحراك يحمل مطالب مشروعة في أن يكون لأهالي ديالى حق اتخاذ القرار في مؤسسات حكومية وامنية رفيعة، متسائلا: "لماذا لا تعطى المناصب للكفاءات في المحافظة؟".

واكد بأنه "إذ لم تكون هناك استجابة يوم الاثنين القادم سنلجأ بعد 3 أيام الى اعلان العصيان المدني في كل مناطق ديالى دون استثناء".

وأشار الى أن "الحراك يريد أن يكون لأهالي ديالى وكفاءاتها دور في إدارة الأمور والقرارات، وهذا حق كما هو معمول به في كل المحافظات الأخرى".

وفي وقت سابق، أعلن الحراك الشعبي عن إعطاء مهلة أسبوع للاستجابة لمطالبهم واولها اقالة قائد شرطة ديالى وتكليف ضابط من أهالي ديالى حصرا.

ويذكر أن محافظة ديالى تشهد بشكل مستمر خروقات امنية تنفذها المجاميع الإرهابية تسفر عن ضحايا وشهداء من المدنيين والقوات العسكرية أيضا، فيما تتواصل الدعوات لسد الثغرات في المناطق الفارغة من التواجد العسكري والمتلاصقة مع المناطق الشمالية.

تحرير: أ.ف

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