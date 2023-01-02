أميركا.. محاكمة امرأة دفعت طفلا على قضبان القطار دون سبب

2023/01/02 | 08:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه امرأة في ولاية أوريغون الأميركية عدة تهم جنائية بعد أن دفعت طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات ليقع على سكة قطار بدون أي سبب واضح لفعلتها.

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