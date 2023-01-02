2023/01/02 | 09:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت إمارة منطقة مكة والمركز الوطني السعودي للأرصاد عدم صحة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لتساقط الثلوج على الكعبة والمسجد الحرام، في ظل الأمطار التي تشهدها المملكة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات السعودية توضح حقيقة فيديو متداول عن "تساقط الثلوج على الكعبة") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات السعودية توضح حقيقة فيديو متداول عن "تساقط الثلوج على الكعبة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).