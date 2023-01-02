واسط تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء

2023/01/02 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

اعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام في المحافظة يوم غد بمناسبة ذكرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني.

وذكر بيان للمياحي، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفاءً للذين ضحوا بأرواحهم من أجل العراق يُعطل الدوام الرسمي في محافظة واسط يوم غد الثلاثاء"، مبيناً أن العطلة " باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف ودوائر المهندس المقيم للمشاريع كافة".

وبتاريخ 3 كانون الثاني 2020، وفي ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة و‍إيران، شنت الولايات المتحدة غارة بطائرة مسيرة بدون طيار على قافلة كانت تسير بالقرب من مطار بغداد الدولي وأُطلق على هذه العملية اسم عملية البرق الأزرق، وأسفرت عن اغتيال اللواء في الحرس الثوري وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، كما اغتيل تسعة أشخاص آخرين وكان من بينهم نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

تحرير: أ.ف

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