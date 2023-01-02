ديالى.. صولة أمنية تنتهي باعتقال عدد كبير من مهربين المخدرات

2023/01/02 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على عدد من مروجي ومتعاطي المخدرات في المحافظة.

وقال الزبيدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم إحباط عدد كبير من عمليات التهريب من خلال المتابعة والتحري عن المهربين، وإلقاء القبض عليهم".

وأضاف أن "دوريات ومفارز قسم مكافحة المخدرات ألقت القبض على عدد من مروجي ومتعاطي المخدرات، وضبط مواد مخدرة مختلفة وبكميات كبيرة".

تحرير: أ.ق

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