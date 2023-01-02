اللواء الخالدي يصدر حزمة توجيهات لمدراء الشرطة ويتوعد

2023/01/02 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عادل عباس الخالدي، اليوم الاثنين، حزمة من التوجيهات لمدراء الشرطة، بينما توعد للمفسدين والمرتشين.

وذكر إعلام الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الخالدي تفقد مقر قيادة شرطة بغداد الرصافة"، مضيفا أنه "عقد اجتماعا حث فيه المدراء، والضباط إنجاز الدعاوى، والشكاوى، والأوراق المتعلقة بالتحقيق، وتسفير المتهمين المحكومين، كذلك التأكيد على اطعام الموقوفين، ومكافحة الفساد، والمفسدين".

وبين أنه "تم الايعاز الى مدراء أقسام الشرطة بمتابعة عمل المبلغين والمعتمدين وتدويرهم خلال مدة أقصاها سنتين، مع التشديد باستبدال كل ضابط توجد بحقه مؤشرات سلبية، وإعادة توزيع الموارد البشرية حسب أهمية المناطق".

وأكد الخالدي بحسب البيان أنه "سيتم تشكيل لجان لمتابعة عمل الأقسام، ومراكز الشرطة، وإنجازها للأوراق التحقيقية"، مشيرا الى "متابعة أحوال الضباط، والمراتب المتقاعدين، والاهتمام بهم، وإنجاز معاملاتهم".

تحرير: ر.



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