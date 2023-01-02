العالمي للذهب: البنوك المركزية اشترت 31 طناً.. والعراق لا تغيير

2023/01/02 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الاثنين، ان البنوك المركزية العالمية اشترت 31 طنا من المعدن الأصفر، فيما اشار الى ان العراق لم يشتري او يبيع أي كمية من الذهب وحافظ على مرتبته 30 عالمياً.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر كانون الثاني لعام 2022 اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنوك المركزية العالمية أضافت خلال شهر تشرين الأول 31 طنا صافياً من الذهب إلى الاحتياطيات الدولية العالمية"، مبينا ان "مشتريات الذهب اقتصرت على حفنة من البنوك المركزية".

وبين ان "البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أضاف ما يزيد قليلاً عن 9 أطنان إلى احتياطاته من الذهب، كما اشترى البنك المركزي التركي 9 أطنان من الذهب فيما اشترت أوزبكستان 8 أطنان، وكازاخستان 3، والهند 1 طن، وقطر 1 طن".

واشار الى ان "العراق لم يتغير في تصنيفه العالمي حيث لم يكن لديه شراء أو بيع للذهب ليحافظ على موقعه العالمي 30 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب، بعد أن صعد عشر مراتب في شهر تموز نتيجة شرائه 34 طنا من الذهب لتبلغ حيازته من الذهب 130.3 طنا وهي تمثل 8.4% من باقي احتياطاته الاخرى".

عالميا وحسب الجدول ما زالت الولايات المتحدة الامريكية تتربع باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133 ألف طن تليها المانيا 3.355 آلاف طن، ومن ثم جاءت ايطاليا 2.451 الف طنا، فيما تذيلت جمهورية لاو الشعبية بالمرتبة 100 وبواقع 900 كيلو تسبقها جمهورية كوبا بواقع 1 طن".

وكان العراق قد أعلن في 27 حزيران الماضي عن شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته.

والمجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة، يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

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