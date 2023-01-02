الجهاز الفني للمنتخب الكويتي يعلن قائمة تشكيلته لخليجي 25

2023/01/02 | 09:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح منتخب الكويت مشواره في البطولة بمواجهة منتخب قطر.

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