2023/01/02 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز –أمنأعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم هارب من أحد السجون عام 2013.

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