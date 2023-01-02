حجز 768 مركبة ودراجة نارية مخالفة للضوابط في المثنى

2023/01/02 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم الاثنين، اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية، فيما أشارت الى حجز 768 مركبة ودراجة نارية مخالفة للضوابط والتعليمات في المحافظة.

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